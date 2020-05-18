За сутки в Калужской области 114 человек заболели коронавирусом

В Калужской области за последние сутки количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось на 114 - с 2518 до 2632. Такие данные в понедельник, 18 мая, опубликовал врио губернатора Владислав ШАПША.

Новых умерших от COVID-19 в нашем регионе нет. Выздоровели ещё 22 пациента. Всего в списке умерших и выздоровевших 19 и 511 человек соответственно. Больше всего случаев заболевания в Калуге. Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

UPD. В каких районах нашли сегодня новых заболевших коронавирусом. Вспышки в Калуге, Дзержинском и Козельском районах.

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