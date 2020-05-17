Опубликованы новые данные по коронавирусу в Калужской области

В Калужской области количество выздоровевших от коронавируса за последние сутки выросло на 16 – с 473 до 489. Число смертей осталось прежним – 19. Такие данные KP40 сообщили в федеральном оперативном штабе.

Заболели за сутки 109 человек. Всего в регионе 2518 случаев. Больше всего пациентов с COVID-19 в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах, рассказали в региональном оперштабе

В целом по России за сутки выявили 9 709 больных коронавирусом. Общее количество пациентов достигло 281 752. За весь период эпидемии вылечились 67 373 россиян, скончался 2 631 человек

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