Коронавирус в Калужской области, новые данные на 18 мая: выздоровели 511 человек

В Калужской области за последние сутки 22 человека выздоровели от коронавируса. Всего в списке вылечившихся уже 511 жителей региона, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. От COVID-19 ранее скончались 19 калужан. Данные по новым заболевшим региональный оперштаб опубликует позже. На данный момент известно о 2518 заражённых. Больше всего случаев в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

UPD. За сутки в Калужской области 114 человек заболели коронавирусом.

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