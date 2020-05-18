Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 18 мая

За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло с 2518 до 2632. Выздоровели ещё 22 человека. Всего с болезнью уже справились 511 наших земляков. Скончались 19 человек.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжает 2102 жителя Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась. Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 532 (+41 к предыдущему дню),
- Обнинск – 363 (+4),
- Боровский район – 240,
- Малоярославецкий район – 180 (+8),
- Жуковский район – 113,
- Людиновский район – 107 (+3),
- Дзержинский район – 77 (+10),
- Думиничский район – 71 (+1),
- Кировский район – 71 (-2),
- Износковский район – 57,
- Бабынинский район – 47 (+1),
- Козельский район – 39 (+10),
- Барятинский район – 28 (+1),
- Мосальский район – 27 (+1),
- Перемышльский район – 27,
- Ферзиковский район – 21,
- Медынский район – 17 (+6),
- Мещовский район – 16 (+2),
- Сухиничский район – 16 (+5),
- Спас-Деменский район – 13,
- Тарусский район – 13,
- Хвастовичский район – 10 (+1),
- Ульяновский район – 7,
- Юхновский район – 6,
- Жиздринский район – 2,
- Куйбышевский район – 2.
Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.