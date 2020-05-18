Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 18 мая

За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло с 2518 до 2632. Выздоровели ещё 22 человека. Всего с болезнью уже справились 511 наших земляков. Скончались 19 человек.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжает 2102 жителя Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась. Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 532 (+41 к предыдущему дню),

Обнинск – 363 (+4),

Боровский район – 240,

Малоярославецкий район – 180 (+8),

Жуковский район – 113,

Людиновский район – 107 (+3),

Дзержинский район – 77 (+10),

Думиничский район – 71 (+1),

Кировский район – 71 (-2),

Износковский район – 57,

Бабынинский район – 47 (+1),

Козельский район – 39 (+10),

Барятинский район – 28 (+1),

Мосальский район – 27 (+1),

Перемышльский район – 27,

Ферзиковский район – 21,

Медынский район – 17 (+6),

Мещовский район – 16 (+2),

Сухиничский район – 16 (+5),

Спас-Деменский район – 13,

Тарусский район – 13,

Хвастовичский район – 10 (+1),

Ульяновский район – 7,

Юхновский район – 6,

Жиздринский район – 2,

Куйбышевский район – 2.

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