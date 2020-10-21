В Калужской области 10 классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

По данным на утро среды, 21 октября, в Калужской области 10 классов различных школ перевели на дистанционное обучение из-за обнаружения коронавируса у учеников. Об этом сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

- Образовательный процесс сохраняется на всей территории региона, - подчеркнули там.

Ранее, напомним, в горуправе Калуги поясняли, что класс переводится на дистанционное обучение продолжительностью не менее 14 дней со дня изоляции последнего заболевшего при регистрации трех и более подтвержденных случаев заболеваний COVID-19 в одном классе.

Также оперативный штаб 21 октября сообщил, что на дистанционное обучение по ОРВИ закрыты 2 класса и 1 школа.

На данный момент в Калужской области подтвердили 10 909 случаев заболевания коронавирусом.

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША рассказал, что стоит готовиться к тому, что количество пациентов с коронавирусом в Калужской области не будет снижаться. Для зараженных готовят новые койки.

UPD. За сутки в Калужской области 39 человек вылечились от коронавируса. Подробности.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 21 октября 2020 года.

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