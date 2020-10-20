За сутки в Калужской области 92 человека заболели коронавирусом

Во вторник, 20 октября, подтвердились 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 10 909 человек.
За последние сутки выздоровели 49 пациентов. Всего с болезнью справился уже 8471 житель региона.
В списке умерших по-прежнему 79 калужан. Новых смертей за последние сутки не зафиксировано.
На лечении остаются 2359 человек.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 октября 2020 года.
Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился с просьбой ко всем работодателям региона перевести некоторые группы сотрудников на удаленную работу.
Также глава региона рассказал, что стоит готовиться к тому, что количество пациентов с коронавирусом в Калужской области не будет снижаться. Для зараженных готовят новые койки.
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