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За сутки в Калужской области 92 человека заболели коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 20.10.2020 18:40 1 858
За сутки в Калужской области 92 человека заболели коронавирусом

Во вторник, 20 октября, подтвердились 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 10 909 человек.

За последние сутки выздоровели 49 пациентов. Всего с болезнью справился уже 8471 житель региона.

В списке умерших по-прежнему 79 калужан. Новых смертей за последние сутки не зафиксировано.

На лечении остаются 2359 человек.

Ситуация по районам на сегодня:

  • Калуга – 937 (+18 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 218 (+2),
  • Людиновский район – 167 (+1),
  • Боровский район – 164 (+3),
  • Кировский район – 111 (+2),
  • Медынский район – 104 (+5),
  • Дзержинский район – 101 (+4),
  • Козельский район – 84 (+2),
  • Жуковский район – 82 (+1),
  • Малоярославецкий район – 71 (+2),
  • Бабынинский район – 65 (+1),
  • Сухиничский район – 50 (+2),
  • Жиздринский район – 35 (0),
  • Мещовский район – 23 (0),
  • Перемышльский район – 22 (-1),
  • Спас-Деменский район – 18 (0),
  • Юхновский район – 18 (0),
  • Ферзиковский район – 17 (0),
  • Думиничский район – 16 (0),
  • Ульяновский район – 14 (0),
  • Тарусский район – 12 (+1),
  • Износковский район – 11 (0),
  • Барятинский район – 6 (0),
  • Куйбышевский район – 5 (0),
  • Хвастовичский район – 5 (0),
  • Мосальский район - 3 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 октября 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 октября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился с просьбой ко всем работодателям региона перевести некоторые группы сотрудников на удаленную работу.

Также глава региона рассказал, что стоит готовиться к тому, что количество пациентов с коронавирусом в Калужской области не будет снижаться. Для зараженных готовят новые койки.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 20.10.2020 18:40 1 858
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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