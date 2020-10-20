За сутки в Калужской области 49 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области еще 49 человек вылечились от коронавируса. Всего с болезнью справился 8 471 житель региона, сообщили KP40 во вторник, 20 октября, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 79 калужан.

На данный момент в Калужской области известно о 10 817 случаях коронавируса. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки выявили 16 319 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 431 635. Вылечились – 1 085 608, умерли – 24 635.

Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 20 октября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился с просьбой ко всем работодателям региона перевести некоторые группы сотрудников на удаленную работу.

Также глава региона рассказал, что стоит готовиться к тому, что количество пациентов с коронавирусом в Калужской области не будет снижаться. Для зараженных готовят новые койки.

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