За сутки в Калужской области 82 человека заразились коронавирусом

В понедельник, 19 октября, подтвердились 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 10 817 человек.

За последние сутки выздоровели 27 пациентов. Всего с болезнью справились уже 8422 жителя региона.

В списке умерших по-прежнему 79 калужан. Новых смертей за последние сутки не зафиксировано.

На лечении остаются 2316 человек.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 919 (+23 к предыдущему дню),

Обнинск – 216 (+6),

Людиновский район – 166 (0),

Боровский район – 161 (+2),

Кировский район – 109 (+3),

Медынский район – 99 (0),

Дзержинский район – 97 (0),

Козельский район – 82 (+5),

Жуковский район – 81 (+5),

Малоярославецкий район – 69 (+3),

Бабынинский район – 64 (+3),

Сухиничский район – 48 (+4),

Жиздринский район – 35 (+1),

Мещовский район – 23 (0),

Перемышльский район – 23 (0),

Спас-Деменский район – 18 (0),

Юхновский район – 18 (0),

Ферзиковский район – 17 (0),

Думиничский район – 16 (0),

Ульяновский район – 14 (0),

Износковский район – 11 (0),

Тарусский район – 11 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район - 3 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 октября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша 19 октября заявил, что стоит готовится к худшему сценарию. По его словам, количество пациентов не будет пока снижаться.

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