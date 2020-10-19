За сутки в Калужской области 82 человека заразились коронавирусом

В понедельник, 19 октября, подтвердились 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 10 817 человек.
За последние сутки выздоровели 27 пациентов. Всего с болезнью справились уже 8422 жителя региона.
В списке умерших по-прежнему 79 калужан. Новых смертей за последние сутки не зафиксировано.
На лечении остаются 2316 человек.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 октября 2020 года.
Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша 19 октября заявил, что стоит готовится к худшему сценарию. По его словам, количество пациентов не будет пока снижаться.
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