За сутки в Калужской области 27 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области еще 27 человек вылечились от коронавируса. Всего с болезнью справились 8 422 жителя региона, сообщили KP40 в понедельник, 19 октября, в федеральном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 79 калужан.
На данный момент в Калужской области известно о 10 735 случаях коронавируса. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.
По всей России за последние сутки выявили 15 982 новых случая коронавируса. За весь период - 1 415 316. Вылечились – 1 075 904, умерли – 24 366.
Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 19 октября 2020 года.
Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился с просьбой ко всем работодателям региона перевести некоторые группы сотрудников на удаленную работу. При этом 16 октября он рассказал, что ограничительные меры вводить не планируется.
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