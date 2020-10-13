В калужской гимназии 10 человек заболели коронавирусом

В социальных сетях на днях появились данные о том, что массово заболели коронавирусом ученики в калужской гимназии №24.

Как сообщили KP40 во вторник, 13 октября, в пресс-службе городской управы Калуги, шесть учащихся из разных классов и четыре сотрудника болеют COVID-19, 10 сотрудников находятся на больничном листе по ОРВИ и гриппу.

По информации городской управы, в гимназии лишь один класс закрыт на карантин по ОРВИ и гриппу. Дистанционное обучение продлится до 13 октября включительно.

- Меры, принятые гимназией, соответствуют санитарным требованиям, - подчеркивают в администрации.

В настоящее время также закрыт на карантин по ОРВИ и гриппу и переведен на дистанционное обучение до 14 октября один класс в школе №45.

В Калуге класс переводится на дистанционное обучение продолжительностью не менее 14 дней со дня изоляции последнего заболевшего при регистрации трех и более подтвержденных случаев заболеваний COVID-19 в одном классе.

Школа или класс закрывается на карантин по ОРВИ и гриппу в том случае, если количество заболевших ОРВИ и гриппом составляет 20% и более.

- Управлением образования проводится ежедневный мониторинг посещаемости и заболеваемости школьников и сотрудников образовательных организаций для принятия своевременных мер по предупреждению распространения заболеваемости вирусными инфекциями среди населения, - говорят в горуправе.

Как мы ранее рассказывали, губернатор Калужской области Владислав Шапша 13 октября ужесточил масочный режим. Новые правила уже начали действовать.

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