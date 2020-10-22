За сутки в Калужской области 95 человек заболели коронавирусом

За последние сутки в Калужской области подтвердили еще 95 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 019, сообщили KP40 в четверг, 22 октября в федеральном оперативном штабе.

При этом еще 94 человека вылечились от COVID-19. Всего с болезнью справились 8 604 жителя региона.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 79 калужан.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что региональный оперативный штаб не опубликовал статистику из-за технического сбоя.

По всей России за последние сутки выявили 15 971 новый случай коронавируса. За весь период - 1 463 306. Вылечились – 1 107 988, умерли – 25 242.

Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 22 октября 2020 года.

Данные по коронавирусу регионального оперативного штаба.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что стоит готовиться к тому, что количество пациентов с коронавирусом в Калужской области не будет снижаться. Для зараженных готовят новые койки.

На 21 октября в школах Калужской области 10 классов отправили на дистанционное обучение из-за того, что ученики заболели коронавирусом.

В Обнинске с 21 октября запретили проведение культурно-массовых мероприятий.

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