Статистику по коронавирусу в Калужской области не опубликовали из-за технического сбоя

В среду, 21 октября, калужский оперативный штаб впервые не опубликовал суточные данные по приросту больных коронавирусом. В последние недели такая статистика появлялась около 19:00. Однако в среду калужане ее не дождались.

На правительственных страницах в соцсетях, а также странице губернатора Владислава Шапши, появились десятки сообщений пользователей с общим посылом: «Где статистика? Что вы скрываете»?

За разъяснениями мы обратились утром 22 октября в пресс-службу правительства Калужской области. Там пояснили, что данные не появились из-за некого технического сбоя.

- Обязательно опубликуют информацию за вчерашний день, - пообещали в пресс-службе.

Напомним, по последним предоставленным данным в нашем регионе подтвердили 10 924 случая заболевания коронавирусом.

UPD. За сутки в Калужской области 95 человек заболели коронавирусом. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.