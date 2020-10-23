$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Ночью в Калуге время ожидания скорой помощи выросло до 8 часов

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 23.10.2020 11:16 18 3661
Ночью в Калуге время ожидания скорой помощи выросло до 8 часов

Утром в пятницу, 23 октября, в социальных сетях появилось сообщение от калужанина с жалобой на работу скорой помощи. Судя по всему, его оставил один из сотрудников этого учреждения.

- Сегодня ночью на скорой висело около 100 вызовов, на 6 утра обслуживаем вызова, поступившие в 22:00, - утверждал автор. - Бригад на весь город 20, вместе с труповозкой. Администрация не делает ничего для увеличения бригад

Эту информацию KP40 подтвердила главный врач «Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Виктория КАРДАШ.

- Я читала это сообщение, - пояснила она. - Да, по всей России так, не только у нас. Что можно сделать? Количество бригад увеличить на 20. Тогда этой очереди не будет. Но это нереально. У нас столько нет медицинских работников, столько фельдшеров скорой помощи – их просто нет. У нас такая ситуация по всей России. Пандемия коронавируса, и все работают на пределе своих сил, все медики. И скорая помощь, и стационары, все. И надо это людям, наверное, понимать все-таки. И вот таким образом не провоцировать ситуации.

По ее словам, ситуация заметно ухудшилась в октябре.

В ночь на 23 октября работало 20 бригад, хотя обычно их от 21 до 25. Виктория Кардаш объяснила это тем, что 10 сотрудников одномоментно ушли на больничный.

- У нас люди, разве они ходят в масках? Нет. Разве они соблюдают противоэпидемический режим? Нет, - отмечает главный врач скорой. - Отсюда и рост. Количество вызовов возросло в три раза по сравнению с обычной обстановкой, когда мы работаем без эпидемии. Хотя у нас всегда много вызовов, всегда их много.

Накануне, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал видеообращение к калужанам по ситуации с коронавирусом. Он также признал проблему со скорой помощью.

- Действительно, людей пока не хватает, - говорил глава региона. - Медики, как и в первую волну, работают очень напряженно и самоотверженно. Но их возможности не бесконечны. Врачи тоже люди. Мы видим все случаи недоработки системы здравоохранения. И специалисты стараются максимально быстро их исправить. И это будет исправлено. Но, как я уже говорил, многое зависит от нас. Нужно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. На время ограничить посещение массовых мероприятий, встречи с друзьями, родственниками, особенно старшего возраста.

На данный момент в Калужской области подтвердили 11 117 случаев коронавируса. 2336 человек продолжают лечение.

Для больных коронавирусом в нашем регионе подготовили 15 больниц.

Все школы Калужской области 2 ноября уйдут на каникулы.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 23.10.2020 11:16 18 3661
Тэги: общество коронавирус здравоохранение статистика скорая помощь виткория кардаш владислав шапша
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 18 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Сбербанк начал выплату дивидендов акционерам
Специалисты Калугаэнерго перевыполнили годовой план по ремонту ВЛ за 9 месяцев 2020 года
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней
Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»
МегаФон назвал новые места притяжения россиян
«Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и другие цифровые премьеры октября в Wink
«Ростелеком» запускает в ЦФО сервис юридических консультаций
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В Калуге во второй половине октября ожидается резкое похолодание. Уважаемые водители, а вы уже поставили на свою машину зимнюю резину? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Правильный выбор матраса в интернет магазине
Покупка автономных отопителей в интернет магазине
Новости шоу бизнеса и полезные советы

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru