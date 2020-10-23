Ночью в Калуге время ожидания скорой помощи выросло до 8 часов

Утром в пятницу, 23 октября, в социальных сетях появилось сообщение от калужанина с жалобой на работу скорой помощи. Судя по всему, его оставил один из сотрудников этого учреждения.

- Сегодня ночью на скорой висело около 100 вызовов, на 6 утра обслуживаем вызова, поступившие в 22:00, - утверждал автор. - Бригад на весь город 20, вместе с труповозкой. Администрация не делает ничего для увеличения бригад

Эту информацию KP40 подтвердила главный врач «Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Виктория КАРДАШ.

- Я читала это сообщение, - пояснила она. - Да, по всей России так, не только у нас. Что можно сделать? Количество бригад увеличить на 20. Тогда этой очереди не будет. Но это нереально. У нас столько нет медицинских работников, столько фельдшеров скорой помощи – их просто нет. У нас такая ситуация по всей России. Пандемия коронавируса, и все работают на пределе своих сил, все медики. И скорая помощь, и стационары, все. И надо это людям, наверное, понимать все-таки. И вот таким образом не провоцировать ситуации.

По ее словам, ситуация заметно ухудшилась в октябре.

В ночь на 23 октября работало 20 бригад, хотя обычно их от 21 до 25. Виктория Кардаш объяснила это тем, что 10 сотрудников одномоментно ушли на больничный.

- У нас люди, разве они ходят в масках? Нет. Разве они соблюдают противоэпидемический режим? Нет, - отмечает главный врач скорой. - Отсюда и рост. Количество вызовов возросло в три раза по сравнению с обычной обстановкой, когда мы работаем без эпидемии. Хотя у нас всегда много вызовов, всегда их много.

Накануне, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал видеообращение к калужанам по ситуации с коронавирусом. Он также признал проблему со скорой помощью.

- Действительно, людей пока не хватает, - говорил глава региона. - Медики, как и в первую волну, работают очень напряженно и самоотверженно. Но их возможности не бесконечны. Врачи тоже люди. Мы видим все случаи недоработки системы здравоохранения. И специалисты стараются максимально быстро их исправить. И это будет исправлено. Но, как я уже говорил, многое зависит от нас. Нужно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. На время ограничить посещение массовых мероприятий, встречи с друзьями, родственниками, особенно старшего возраста.

На данный момент в Калужской области подтвердили 11 117 случаев коронавируса. 2336 человек продолжают лечение.

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