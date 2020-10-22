Каникулы во всех школах Калужской области начнутся 2 ноября

В четверг, 22 октября, во многих регионах России объявили о переносе либо продлении осенних каникулах из-за эпидемии коронавируса. В этих областях школьники начнут отдыхать с 26 октября. Однако в Калужской области подобное не планируется.

- Каникулы в школах Калужской области пройдут со 2 по 8 ноября, - рассказали KP40 в министерстве образования региона.

Накануне, напомним, сообщалось, что в Калужской области 10 классов перешли на дистанционное обучение из-за того, что ученики заболели коронавирусом. Все эти учебные заведения находятся в Обнинске и Людиновском районе.

В Калуге в гимназии №24 10 человек среди учеников и преподавателей болели ковидом.

Также в областном центре детскую школу искусств отправили на дистанционное обучение до 30 октября.

За последние сутки в Калужской области зафиксировано 95 новых случаев заболевания коронавирусом.

Тем временем

Владислав Шапша опубликовал видеообращение к калужанам по ситуации с коронавирусом. Подробности.

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