В Калуге школу искусств перевели на дистанционное обучение

Как мы уже рассказывали, в начале октября детскую школу искусств №3 в Калуге отправили на досрочные каникулы. Возобновились занятия 15 октября, однако в дистанционном формате.

Соответствующее решение принято постановлением городской управы. Дистанционное обучение на улице Ленина, 77 введено с 15 по 30 октября 2020 года.

В документе горуправы указано, что в школе подтвержден коронавирус у работников. Перевод на дистанционное обучение связан как раз с этим.

- Просьба всем родителям проявить внимание и оказать помощь вашим детям, в том числе в решении технических вопросов при организации образовательного процесса в домашних условиях, - говорится в сообщении на сайте ДШИ №3, - а также взаимодействия с преподавателями с использованием средств электронной связи.

Ранее сообщалось, что в калужской гимназии №24 10 человек заразились коронавирусом.

Закрыта до 26 октября и ледовая арена «Космос». Там у сотрудников выявлен коронавирус.

В то же время с 19 октября в Калужской области планируется полностью запретить проведение спортивно-массовых мероприятий. А губернатор Калужской области Владислав Шапша попросил работодателей перевести некоторые категории сотрудников на удаленную работу.

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