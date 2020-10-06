В Калуге отправили на досрочные каникулы детскую школу искусств

В Калуге в среду, 7 октября, начнутся недельные каникулы в детской школе искусств №3 на улице Ленина. Об этом сообщает администрация учебного заведения.
Ранее планировалось, что осенние каникулы начнутся 28 октября, однако их перенесли «в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в школе».
Занятия планируется возобновить 15 октября.
За прошедшую неделю в общеобразовательных школах Калужской области закрыли на карантин шесть классов.
В нашем регионе, по данным Роспотребнадзора, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ.
Ранее министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев рассказывал, что тотального перехода на дистанционное обучение в нашем регионе больше не будет.
Также калужские школы не собираются в октябре уходить на досрочные каникулы.
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