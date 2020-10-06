В Калуге отправили на досрочные каникулы детскую школу искусств

В Калуге в среду, 7 октября, начнутся недельные каникулы в детской школе искусств №3 на улице Ленина. Об этом сообщает администрация учебного заведения.

Ранее планировалось, что осенние каникулы начнутся 28 октября, однако их перенесли «в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в школе».

Занятия планируется возобновить 15 октября.

За прошедшую неделю в общеобразовательных школах Калужской области закрыли на карантин шесть классов.

В нашем регионе, по данным Роспотребнадзора, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ.

Ранее министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев рассказывал, что тотального перехода на дистанционное обучение в нашем регионе больше не будет.

Также калужские школы не собираются в октябре уходить на досрочные каникулы.