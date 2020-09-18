Тотальной дистанционки больше не будет: на карантин закроют отдельные классы

В четверг, 17 сентября, министр образования области Александр Аникеев в ходе прямого эфира в соцсети ответил на вопросы родителей школьников.

Больше всего калужан волнует, отправят ли детей снова на дистанционку. Еще летом ходили слухи, что с 20 сентября учеба перейдет в онлайн.

Однако министр поспешил их развеять, заявив, что тотальной дистанционки больше ну будет. Такой формат обучения допустим только в тех классах, где возникнет угроза распространения коронавируса или ОРВИ.

- Если в классе у трех и более детей подтвержден диагноз коронавирус, в этом случае класс закрывается и отправляется на дистанционное обучение, - объяснил родителям Аникеев. – Мы дали учителям указание очень строго отслеживать диагноз. Если у 30% детей в классе ОРВИ, его тоже можно закрывать на карантин и отправлять на дистанционку.

Напомним, что на сегодняшний день в области уже 4 класса учатся онлайн.