Еще три класса в Калужской области перешли на дистанционку

Как мы уже писали, 16 сентября в Обнинске один школьный класс отправили на дистанционное обучение, потому что обнаружили коронавирус у одного из учеников.
Стало известно, что из-за заболевших ковидом учеников в области закрыты еще три класса – в Козельском, Перемышльском и Бабынинском районах. Об этом нам сообщили в региональном министерстве образования. Как и в Обнинске, детей отправили на дистанционку.
Напомним, что на сегодняшний день известно уже о 8534 случаях заражения коронавирусом в Калужской области за все время пандемии. В данный момент с инфекцией борются 1217 жителей региона.
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