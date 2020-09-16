Еще три класса в Калужской области перешли на дистанционку

Как мы уже писали, 16 сентября в Обнинске один школьный класс отправили на дистанционное обучение, потому что обнаружили коронавирус у одного из учеников.

Стало известно, что из-за заболевших ковидом учеников в области закрыты еще три класса – в Козельском, Перемышльском и Бабынинском районах. Об этом нам сообщили в региональном министерстве образования. Как и в Обнинске, детей отправили на дистанционку.

Напомним, что на сегодняшний день известно уже о 8534 случаях заражения коронавирусом в Калужской области за все время пандемии. В данный момент с инфекцией борются 1217 жителей региона.