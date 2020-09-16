Школьный класс перевели на дистанционку из-за больного коронавирусом в Обнинске

В Обнинске у ученика 8 класса нашли коронавирус, сообщает портал Обнинск.Name со ссылкой на главного санитарного врача наукограда Владимира Маркова.

У мальчика еще 5 сентября понялась температура. Родители не отпустили его в школу. На следующий день ребенку стало легче, но мама все равно решила сделать ему анализ на ковид. Результат оказался положительным.



Управление образования получило предписание перевести весь класс, в котором учится мальчик, на удаленное обучение. Продлится оно две недели от момента обнаружения ковида. В школе провели все требуемые мероприятия, обработали все помещения.