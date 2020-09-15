В Калужской области 8534 жителя заболели коронавирусом

Во вторник, 15 сентября, в Калужской области подтвердились 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Число заболевших достигло 8534 человек.
Как мы писали, за последние сутки еще 16 жителей области успешно справились с заболеванием. Всего за время пандемии выздоровлеи уже 7246 калужан.
Новых смертей не зафиксировано. Всего в регионе от ковида скончался 71 человек.
Лечиться от коронавируса продолжают 1217 заболевших.
Ситуация по районам на сегодня такова:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 сентября 2020 года.
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