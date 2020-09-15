В Калужской области 8534 жителя заболели коронавирусом

Во вторник, 15 сентября, в Калужской области подтвердились 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Число заболевших достигло 8534 человек.

Как мы писали, за последние сутки еще 16 жителей области успешно справились с заболеванием. Всего за время пандемии выздоровлеи уже 7246 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. Всего в регионе от ковида скончался 71 человек.

Лечиться от коронавируса продолжают 1217 заболевших.

Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 300 (+1 к предыдущему дню),

Обнинск – 130 (+1),

Людиновский район – 122 (0),

Боровский район – 109 (+1),

Жуковский район – 73 (+1),

Дзержинский район – 67 (+1),

Козельский район – 57 (+5),

Малоярославецкий район – 50 (0),

Кировский район – 54 (+2),

Бабынинский район – 34 (+1),

Сухиничский район – 33 (0),

Жиздринский район – 33 (+1),

Перемышльский район – 26 (0),

Мещовский район – 17 (0),

Спас-Деменский район – 16 (0),

Ульяновский район – 16 (+1),

Ферзиковский район – 14 (0),

Юхновский район – 13 (0),

Тарусский район – 12 (+1),

Думиничский район – 11 (+1),

Износковский район – 8 (0),

Медынский район – 8 (0),

Барятинский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Куйбышевский район – 4 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 сентября 2020 года.

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