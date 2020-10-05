В Калужской области выросло количество пациентов с ОРВИ

За прошедшую неделю, с 28 сентября по 4 октября, в Калужской области зафиксировано 8492 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Это на 6,4% больше, чем за предыдущую семидневку, сообщает в понедельник региональное управление Роспотребнадзора.

Повышенная активность ОРВИ сохранилась в возрастной группе 15 лет и старше, где отмечено превышение средних многолетних показателей заболеваемости на 9,3%.

Нестабильной эпидемиологическая обстановка по заболеваемости ОРВИ была в Малоярославецком, Медынском, Перемышльском, Сухиничском и Ферзиковский районах.

В Калуге за неделю зарегистрировано 5482 случая ОРВИ (предыдущая неделя - 5412). Повышенная активность ОРВИ отмечена в возрастных группах: 3-6 лет, 7-14 лет и 15 лет и старше, где наблюдалось превышение средних многолетних показателей заболеваемости на 23,6% 32,8% и 31,9% соответственно.

Также в 2,4 раза за неделю повысилось число госпитализированных с ОРВИ –с 21 до 50.

Случаев гриппа при этом не зарегистрировано.

Напомним, 4 октября в Калужской области зафиксирован максимальный с середины июня прирост больных коронавирусом.