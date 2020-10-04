Новый коронавирусный рекорд осени: за сутки в Калужской области заболели 76 человек

В Калужской области подтверждены 76 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в воскресенье, 4 октября, в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших достигло 9519 человек.

Список выздоровеших пополнили 10 жителей региона. Всего в области с ковидом уже 7734 человека.

Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. Всего в Калужской области от ковида умерло 74 человека.

На лечении остаются 1711 калужан:

Калуга – 531 (+32 к предыдущему дню),

Обнинск – 243 (+18),

Боровский район – 135 (+3),

Людиновский район – 132 (+1),

Дзержинский район – 90 (+3),

Козельский район – 84 (0),

Жуковский район – 76 (0),

Малоярославецкий район – 76 (+1),

Кировский район – 65 (+1),

Бабынинский район – 55 (+3),

Сухиничский район – 34 (0),

Жиздринский район – 29 (0),

Перемышльский район – 22 (0),

Мещовский район – 21 (+1),

Думиничский район – 17 (+3),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Юхновский район – 16 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Ферзиковский район – 14 (+3),

Износковский район – 10 (0),

Тарусский район – 10 (+1),

Барятинский район – 7 (0),

Медынский район – 7 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район - 2 (0)

Куйбышевский район – 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 4 октября 2020 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.