Новый коронавирусный рекорд осени: за сутки в Калужской области заболели 76 человек

В Калужской области подтверждены 76 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в воскресенье, 4 октября, в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших достигло 9519 человек.
Список выздоровеших пополнили 10 жителей региона. Всего в области с ковидом уже 7734 человека.
Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. Всего в Калужской области от ковида умерло 74 человека.
На лечении остаются 1711 калужан:
- Калуга – 531 (+32 к предыдущему дню),
- Обнинск – 243 (+18),
- Боровский район – 135 (+3),
- Людиновский район – 132 (+1),
- Дзержинский район – 90 (+3),
- Козельский район – 84 (0),
- Жуковский район – 76 (0),
- Малоярославецкий район – 76 (+1),
- Кировский район – 65 (+1),
- Бабынинский район – 55 (+3),
- Сухиничский район – 34 (0),
- Жиздринский район – 29 (0),
- Перемышльский район – 22 (0),
- Мещовский район – 21 (+1),
- Думиничский район – 17 (+3),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Юхновский район – 16 (0),
- Ульяновский район – 12 (0),
- Ферзиковский район – 14 (+3),
- Износковский район – 10 (0),
- Тарусский район – 10 (+1),
- Барятинский район – 7 (0),
- Медынский район – 7 (0),
- Хвастовичский район – 5 (0),
- Мосальский район - 2 (0)
- Куйбышевский район – 1 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 4 октября 2020 года.
Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.