В Калужской области шесть школьных классов закрыли на карантин

Как мы уже рассказывали, за прошедшую неделю, с 28 сентября по 4 октября, в Калужской области зафиксировано 8492 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Это на 6,4% больше, чем за предыдущую семидневку, сообщает в понедельник региональное управление Роспотребнадзора.

Много заболевших в Калуге, Малоярославецком, Медынском, Перемышльском, Сухиничском и Ферзиковский районах.

В связи с большим количеством болеющих учеников закрыты на карантин четыре класса в гимназии № 24 Калуги, один класс в школе № 49, а также один класс в школе Мещовского района, отмечают 5 октября в Роспотребнадзоре.

Напомним, 4 октября в Калужской области зафиксирован максимальный с середины июня прирост больных коронавирусом.

Ранее министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев рассказывал, что тотального перехода на дистнационное обучение в нашем регионе больше не будет.

Также калужские школы не собираются в октябре уходить на досрочные каникулы.