В Калужской области школьников не отправят на досрочные каникулы

В Калужской области не планируется отправлять школьников на досрочные каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом. В пятницу, 2 октября, об этом рассказал министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ.

По его словам, каникулы у школьников в Калужской области начнутся по расписанию, как у тех, кто учится по четвертям, так и у тех, кто занимается триместрами. Досрочных каникулам в октябре, по словам Аникеева, не будет. Этот вариант не рассматривается, отмечает «КГВ».

- Школьники смогут поздравить учителей с профессиональным праздником и без эксцессов освоить школьную программу, - цитирует издание министра.

Ранее, напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столичные школьники уйдут на двухнедельные каникулы с 5 октября. Планируется, что дети не будут учиться две недели.

В Калужской области на данный момент зафиксировано 9311 случаев коронавируса. В последние три недели наблюдается рост числа новых случаев заражения COVID-19.

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