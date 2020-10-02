В Калужской области 7703 человека вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области ещё 33 человека вылечились от коронавируса. Всего с болезнью справились 7703 жителя региона, сообщили KP40 в пятницу, 2 октября, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 74 калужанина.

На данный момент в Калужской области известно о 9311 случаях коронавируса. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки выявили 9 412 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 194 643. Вылечились – 970 296, умерли – 21 077.

Официальная статистика федерального оперативного штаба на 2 октября 2020 года.

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