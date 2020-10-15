В Калуге детская школа искусств №3 возобновила работу

В четверг, 15 октября, в Калуге детская школа искусств №3 на улице Ленина возобновила свою работу после недельных каникул.
Как мы уже рассказывали, семидневный отдых для детей объявили 7 октября. Хотя по расписанию каникулы должны были начаться 28 октября. Однако их перенесли «в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в школе».
Ранее сообщалось, что в калужской гимназии №24 10 человек заразились коронавирусом.
Утром 15 октября опубликована последняя статистика по коронавирусу в Калужской области.
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