В калужской ледовой арене продлили карантин до 26 октября

В Калуге в спортивной школе «Космос» вновь продлили карантин. Изначально возобновить работу планировалось 9 октября. Потом ограничения продлили до 19 октября, а сейчас – до 26 октября. Соответствующий документ размещен в официальном сообществе арены в «ВКонтакте».

Напомним, ранее стало известно, что как минимум у семи человек в «Космосе» подтвержден коронавирус.

По информации городской управы, тренерский состав «Космоса» может обеспечивать полноценную работу спортивной школы, но в данной ситуации было принято решение не провоцировать распространение вирусной инфекции.

В других спортивных учреждениях Калуги случаев массового заболевания COVID-19 на данный момент не зафиксировано.

В то же время с 19 октября в Калужской области планируется полностью запретить проведение спортивно-массовых мероприятий.