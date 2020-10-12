В Калуге ледовую арену оставят закрытой до 19 октября

Как мы уже рассказывали, у одного из сотрудников ледовой арены «Космос» в Калуге подтвердился коронавирус. Из-за этого спортивный объект закрыли на две недели, все очные занятия были отменены с 25 сентября.

Однако в конце прошлой недели, когда истек двухнедельный срок, арену не открыли. Ограничения продлены до 19 октября. Соответствующее решение содержится в постановлении городской управы, которое подписал начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь МАТВЕЕНКО. Текст документа опубликован 12 октября в группе «Космоса» в социальной сети «ВКонтакте».

- Тренировочный процесс в МБУ СШ «Космос» с использованием дистанционных технологий, продлен до 19.10.2020, - говорится в публикации. - Спортивно-массовых мероприятий не будет до 19.10.2020.

Напомним, 11 октября в Калужской области подтвержден наибольший дневной прирост больных коронавирусом за последние четыре месяца.

Кроме того, в Калужской области вспышка коронавируса зафиксирована в двух закрытых интернатах.

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