Коронавирус добрался до «Космоса»

Как мы уже сообщали, в спортивной школе «Космос» продлен карантин до 19 октября. Нам стало известно, что по состоянию на 7 октября на больничном листе находятся 16 сотрудников, из них у семи подтвержден коронавирус.

По информации городской управы, тренерский состав «Космоса» может обеспечивать полноценную работу спортивной школы, но в данной ситуации было принято решение не провоцировать распространение вирусной инфекции.

В других спортивных учреждениях Калуги случаев массового заболевания COVID-19 на данный момент не зафиксировано.

Тем временем

В калужской гимназии 10 человек заболели коронавирусом. Подробности.

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