$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В Калужской области подготовили 15 больниц для приема больных коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: Наталья Чаадаева.
Опубликовано: 23.10.2020 09:32 4 2278
В Калужской области подготовили 15 больниц для приема больных коронавирусом

В Калужской области развернуто 1852 койки для приема больных коронавирусом. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили KP40 в министерстве здравоохранения региона.

Они размещены в 15 больницах по всей области:

  • ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» (275),
  • ГБУЗ КО «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща» (220),
  • ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко» (150),
  • ГБУЗ КО «Городской родильный дом» (70),
  • ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5» (50),
  • ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница (206),
  • ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района» (150)»,
  • ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1», Киров (40),
  • ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 2», Людиново (131),
  • ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 3», Козельск (20),
  • ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 6», Кондрово (80),
  • ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» (185),
  • ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района» (75),
  • ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 4 им. А.С. Хлюстина» (60),
  • ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица» (140).

- Для оказания помощи пациентам с тяжелой формой заболевания в медицинских организациях имеется в достаточном количестве аппаратов искусственной вентиляции легких, - отмечают в Минздраве. - Стационары больниц, оказывающие помощь пациентом с COVID -19, оснащены дополнительным количеством оборудования, подающего кислород - 969 коек.

Напомним, на 22 октября в Калужской области лечатся от коронавируса 2336 человек. Значительная часть из них - без госпитализации.

Тем временем

Калужский губернатор обратился к жителям области по ситуации с коронавирусом. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Наталья Чаадаева.
Опубликовано: 23.10.2020 09:32 4 2278
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Сбербанк начал выплату дивидендов акционерам
Специалисты Калугаэнерго перевыполнили годовой план по ремонту ВЛ за 9 месяцев 2020 года
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней
Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»
МегаФон назвал новые места притяжения россиян
«Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и другие цифровые премьеры октября в Wink
«Ростелеком» запускает в ЦФО сервис юридических консультаций
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В Калуге во второй половине октября ожидается резкое похолодание. Уважаемые водители, а вы уже поставили на свою машину зимнюю резину? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Правильный выбор матраса в интернет магазине
Покупка автономных отопителей в интернет магазине
Новости шоу бизнеса и полезные советы

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru