В Калужской области подготовили 15 больниц для приема больных коронавирусом

В Калужской области развернуто 1852 койки для приема больных коронавирусом. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили KP40 в министерстве здравоохранения региона.

Они размещены в 15 больницах по всей области:

ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» (275),

ГБУЗ КО «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща» (220),

ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко» (150),

ГБУЗ КО «Городской родильный дом» (70),

ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5» (50),

ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница (206),

ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района» (150)»,

ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1», Киров (40),

ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 2», Людиново (131),

ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 3», Козельск (20),

ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 6», Кондрово (80),

ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» (185),

ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района» (75),

ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 4 им. А.С. Хлюстина» (60),

ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица» (140).

- Для оказания помощи пациентам с тяжелой формой заболевания в медицинских организациях имеется в достаточном количестве аппаратов искусственной вентиляции легких, - отмечают в Минздраве. - Стационары больниц, оказывающие помощь пациентом с COVID -19, оснащены дополнительным количеством оборудования, подающего кислород - 969 коек.

Напомним, на 22 октября в Калужской области лечатся от коронавируса 2336 человек. Значительная часть из них - без госпитализации.

Тем временем

Калужский губернатор обратился к жителям области по ситуации с коронавирусом. Подробности.

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