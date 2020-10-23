В Калужской области за сутки 98 человек заразились коронавирусом

За последние сутки в Калужской области подтвердили еще 98 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 117, сообщили KP40 в пятницу, 23 октября, в федеральном оперативном штабе.

Еще 86 человек вылечились от COVID-19 в нашем регионе. Всего с болезнью справились 8 690 жителей Калужской области

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 79 калужан.

По всей России за последние сутки выявили 17 340 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 480 646. Вылечились – 1 119 251, умерли – 25 525.

Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 23 октября 2020 года.

Данные регионального оперштаба на 23 октября 2020 года.

Напомним, накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился к жителям по ситуации с коронавирусом.

Для больных коронавирусом в нашем регионе подготовили 15 больниц.

Все школы Калужской области 2 ноября уйдут на каникулы.

В Обнинске с 21 октября запретили проведение культурно-массовых мероприятий.

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