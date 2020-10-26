В Калужской области машины чиновников передадут врачам

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША поручил своей администрации и министерствам региона выделить служебный автотранспорт для помощи врачам. Об этом глава региона сообщил на своих страницах в соцсетях в понедельник, 26 октября.

- Учитывая высокую потребность медучреждений в дополнительном автотранспорте в период пандемии, поручил администрации Губернатора и министерствам Калужской области выделить из служебных автопарков машины для доставки врачей к пациентам, - говорится в публикации Шапши.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что медики калужской больницы №5 обратились к калужанам с просьбой о помощи. В учреждение здравоохранения поступает около 400-500 вызовов каждые сутки. Врачам не хватает транспорта, многие ходят на вызовы пешком.

В последние дни в Калуге и области ежедневно выявляется около 100 новых случаев коронавируса.