В каких районах Калужской области выросло количество больных коронавирусом 26 октября

Как мы уже рассказывали, за последние сутки в Калужской области подтвердили еще 99 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 421.
В региональном оперативном штабе в понедельник, 26 октября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.
На лечении остаются 2437 калужан.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 26 октября 2020 года.
Ранее мы сообщали, что врачи больницы №5 в Калуге просят о помощи. Им нужны волонтеры с транспортом.
После этого губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил передать врачам служебный транспорт администрации и министерств.
В школах Калуги семь классов закрыли на карантин.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!