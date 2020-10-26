В каких районах Калужской области выросло количество больных коронавирусом 26 октября

Как мы уже рассказывали, за последние сутки в Калужской области подтвердили еще 99 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 421.

В региональном оперативном штабе в понедельник, 26 октября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.

На лечении остаются 2437 калужан.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 1019 (+38 к предыдущему дню),

Обнинск – 215 (+11),

Боровский район – 180 (+5),

Людиновский район – 177 (+4),

Кировский район – 128 (0),

Дзержинский район – 111 (+8),

Медынский район – 101 (+1),

Козельский район – 89 (+3),

Жуковский район – 87 (0),

Малоярославецкий район – 77 (+3),

Бабынинский район – 71 (+3),

Сухиничский район – 49 (+1),

Жиздринский район – 35 (0),

Мещовский район – 31 (+3),

Юхновский район – 21 (+1),

Перемышльский район – 20 (+1),

Спас-Деменский район – 20 (+1),

Ферзиковский район – 16 (0),

Думиничский район – 14 (-2),

Износковский район – 12 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Хвастовичский район – 11 (+1),

Тарусский район – 10 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район - 2 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 26 октября 2020 года.

Ранее мы сообщали, что врачи больницы №5 в Калуге просят о помощи. Им нужны волонтеры с транспортом.

После этого губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил передать врачам служебный транспорт администрации и министерств.

В школах Калуги семь классов закрыли на карантин.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.