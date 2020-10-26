В школах Калуги семь классов закрыли на карантин

По состоянию на 26 октября в четырех школах Калуги приостановлены занятия в семи классах. Такие данные опубликовало калужское региональное управление Роспотребнадзора.

Как отмечает ведомство, дети болеют ОРВИ.

Не учатся три класса в школе №5, два класса – в школе №6, по одному классу – в школах №17 и №45.

Как мы ранее сообщали, каникулы во всех школах Калужской области начнутся 2 ноября.

На прошлой неделе 10 классов в Обнинске и Людиново перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса у учеников.

Тем временем

Врачи больницы №5 в Калуге просят о помощи. Подробности.