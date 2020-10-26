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В Калужской области на 40% увеличат количество коек для больных коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 26.10.2020 17:23 2 527
В Калужской области на 40% увеличат количество коек для больных коронавирусом

В Калужской области планируется на 40% увеличить количество коек для лечения больных коронавирусом. К существующим 1852 прибавятся еще 738, сообщил в понедельник, 26 октября, на заседании областного правительства министр здравоохранения региона Алан ЦКАЕВ.

В это число входят и 84 места в людиновском обсерваторе.

Губернатор Владислав ШАПША призвал Алана Цкаева ускорить эту работу. Он отметил, что накануне в телефонном разговоре обсудил с представителями Минпромторга России ситуацию с поставками в область специфичных лекарств для лечения коронавирусной инфекции.

Глава региона сообщил о решении дополнительно выделить из бюджета области 20 миллионов рублей на закупку специализированных препаратов и еще 50 миллионов - на закупку средств индивидуальной защиты для медиков области.

- Прошу региональное министерство финансов вместе с минздравом оперативно организовать закупку необходимых лекарств и СИЗОв, - сказал Владислав Шапша.

Губернатор призвал руководство профильного министерства не оставлять без внимания ни одной жалобы и ни одного обращения граждан за медицинской помощью:

- Есть случаи, когда люди обращаются за помощью, и не всегда быстро ее получают. Это требует значительного внимания и усилий со стороны министерства здравоохранения. Работайте плотно с больницами, со скорой помощью. Именно от нее зависит, насколько быстро эта помощь будет оказана нуждающимся. Не менее важно разъяснять самим гражданам, что нужно разумно пользоваться возможностями скорой помощи и реально оценивать состояние здоровья. Не надо вызывать неотложку с температурой 37. Такое тоже, к сожалению, бывает. Тем не менее, ни одна жалоба, ни одно обращение населения не должны остаться без ответа. Мы обязаны помочь всем нуждающимся в медицинской помощи.

Напомним, за последние сутки в Калужской области выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом.

Медики больницы №5 в Калуге пожаловались на нехватку транспорта для врачей. В ответ губернатор поручил передать учреждениям здравоохранения служебные автомобили администрации и министерств.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 26.10.2020 17:23 2 527
Тэги: коронавирус общество здравоохранение статистика
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