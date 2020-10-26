В Калужской области увеличат производство медицинского кислорода

В Калужской области потребность в медицинском кислороде в сутки составляет 1,3 тонны в жидком виде и 700 кубометров в виде газа. В понедельник, 26 октября, об этом рассказал на рабочем заседании областного правительства министр здравоохранения региона Алан ЦКАЕВ.

Эти объемы складываются в связи с увеличением количества пациентов, заболевших короновирусом и находящихся на лечении в больницах региона. Эта тема сейчас весьма актуальна, так как растет количество пациентов с коронавирусом. Непростая ситуация складывается по всей России. На прошлой неделе ростовские СМИ сообщали, что в этом регионе больные ковидом скончались из-за нехватки кислорода в больницах.

Региональные власти проинформировали о возросшей потребности в медицинском кислороде федеральные ведомства – минздрав и минпромторг.

В то же время, губернатор Владислав ШАПША дал поручение своему заместителю Владимиру ПОПОВУ провести работу с предприятиями региона, которые могут быстро наладить производство медицинского кислорода и начать поставлять его в лечебные учреждения Калужской области.

Сейчас, по данным регионального министерства экономического развития, с участием федерального минпродторга решается вопрос получения разрешительной документации для производства медицинского кислорода на производственной площадке в Ворсино (завод «НЛМК-Калуга).

Кроме того, в ближайшее время запланирована встреча с представителями АО «Линде Газ Рус» для обсуждения технических и логистических вопросов, связанных с поставкой медицинского жидкого кислорода.

Вопрос с поставкой медицинского кислорода в лечебные учреждения Калужской области глава региона взял на личный контроль.

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