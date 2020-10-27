Роспотребнадзор обязал всех носить маски в лифтах и на парковках

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала новое постановление, действие которого распространяется на всю Россию. Документ опубликован 27 октября на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, все люди на территории России должны носить маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Такие меры связаны с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, губернаторам рекомендовано принять меры в отношении работающих пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Часть весны и лета им выдавали больничные.

Также главам региона Роспотребнадзор рекомендует запретить проводить развлекательные мероприятия и работу кафе и рестораном с 23:00 до 06:00.

Полный текст постановления главного санитарного врача России Анны Поповой №31 от 16.10.2020.

Постановление вступает в силу 28 октября 2020 года.

В Калужской области масочный режим, напомним. действует до 31 октября. Однако в ближайшее время ожидается его продление еще на месяц.

На данный момент в нашем регионе подтвердили 11 421 случай коронавируса. Ежедневно прибавляется около 100 новых заболевших.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 26 октября опубликовал новое видеообращение по ситуации с коронавирусом.

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