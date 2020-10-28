Калужский минздрав рассказал, каких пациентов с коронавирусом оставят лечиться дома

В среду, 28 октября, министерство здравоохранения Калужской области рассказало о критериях для госпитализации больных коронавирусом.

- В социальных сетях поступают вопросы о показаниях к госпитализации в стационар. Поясняем. Если болезнь протекает в легкой форме, есть повышенная температура, которая снижается на фоне назначенного врачом лечения, нет повышенного пульса на протяжении длительного времени (выше 120), нет затруднения дыхания, то госпитализироваться в ковид стационар не целесообразно, - подчеркивают медики

Как отмечают в минздраве, пациенты испытывают страх перед новой коронавирусной инфекцией, и желание оказаться под медицинским наблюдением понятно.

- Но также не следует забывать, что в стационарах находятся пациенты с пневмониями, гриппом и высока вероятность, что в дополнение к имеющийся инфекции, добавится новая, что существенно может ухудшить состояние, - говорится в сообщении министерства. - Показания для госпитализации определяются врачом или бригадой скорой помощи.

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Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша 26 октября опубликовал новое видеообращение по ситуации с коронавирусом.

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