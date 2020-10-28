Калужанка попросила ввести дистанционное обучение в школах: что ответили в министерстве

Вечером во вторник, 27 октября, одна из калужанок на странице губернатора Владислава Шапши опубликовала обращение с просьбой ввести в школах дистанционное обучение. Женщина объясняет это ростом количества заболевших коронавирусом.
- Уважаемый Владислав Шапша, ответьте, пожалуйста, на вопрос, кто возьмет ответственность за то, что дети начинают болеть в школах ковидом, и вы, как наш губернатор, ни как на это не реагируете. Я понимаю, дистант не выход, но здоровье детей главное, - говорится в ее сообщении.
На эту публикацию отреагировали в министерстве образования и науки Калужской области.
- Мы ведем мониторинг заболеваемости с 1 сентября и можем сказать, что заболевших среди детей немного, но в отдельных случаях классы уходят на дистанционное обучение, - пояснили там. - В каждой школе обстановка разная и сейчас не стоит переходить всем на дистанционный формат работы. Поверьте, в образовательных организациях нет высокой динамики заболеваемости и учёбу можно продолжать, при необходимости переводя отдельные классы и школы на удалённое обучение.
Как мы уже рассказывали, 2 ноября все школы Калуги и области уйдут на каникулы.
В Обнинске на 27 октября 10 классов было переведено на дистанционное обучение из-за коронавируса у учеников.
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