Калужанка попросила ввести дистанционное обучение в школах: что ответили в министерстве

Вечером во вторник, 27 октября, одна из калужанок на странице губернатора Владислава Шапши опубликовала обращение с просьбой ввести в школах дистанционное обучение. Женщина объясняет это ростом количества заболевших коронавирусом.

- Уважаемый Владислав Шапша, ответьте, пожалуйста, на вопрос, кто возьмет ответственность за то, что дети начинают болеть в школах ковидом, и вы, как наш губернатор, ни как на это не реагируете. Я понимаю, дистант не выход, но здоровье детей главное, - говорится в ее сообщении.

На эту публикацию отреагировали в министерстве образования и науки Калужской области.

- Мы ведем мониторинг заболеваемости с 1 сентября и можем сказать, что заболевших среди детей немного, но в отдельных случаях классы уходят на дистанционное обучение, - пояснили там. - В каждой школе обстановка разная и сейчас не стоит переходить всем на дистанционный формат работы. Поверьте, в образовательных организациях нет высокой динамики заболеваемости и учёбу можно продолжать, при необходимости переводя отдельные классы и школы на удалённое обучение.

Как мы уже рассказывали, 2 ноября все школы Калуги и области уйдут на каникулы.

В Обнинске на 27 октября 10 классов было переведено на дистанционное обучение из-за коронавируса у учеников.

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