В школах Обнинска 10 классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

По состоянию на 26 октября в школах Обнинска 10 классов переведены на дистанционное обучение. Об этом во вторник сообщает администрация наукограда со ссылкой на начальника Управления общего образования Татьяну ВОЛНИСТОВУ.
В этих классах у некоторых учеников подтвержден коронавирус.
В школе-саду №35 одна группа в составе 12 детей переведена на самоизоляцию в связи с выявлением коронавирусной инфекции у воспитателя.
- Мы мониторим ситуацию, и руководители учреждений совместно с Управлением образования и с главным государственным санитарным врачом по городу Обнинску своевременно принимают все необходимые меры для того, чтобы исполнять санитарные требования, - подчеркнула Татьяна Волнистова.
Напомним, за последние сутки в Калужской области зафиксировано 100 новых случаев заболевания коронавирусом.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 26 октября опубликовал новое видеообращение по ситуации с коронавирусом.
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