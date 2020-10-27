В Калужской области за сутки 100 человек заразились коронавирусом

За последние сутки в Калужской области подтвердили еще 100 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 521, сообщили KP40 во вторник, 27 октября, в федеральном оперативном штабе.

Еще 63 человека вылечились от COVID-19 в нашем регионе. Всего с болезнью справились 8 886 жителей Калужской области. Лечится продолжают 2556 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 79 калужан.

По всей России за последние сутки выявили 16 550 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 547 774. Вылечились – 1 158 940, умерли – 26 589.

Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 27 октября 2020 года.

Напомним, с 28 октября Роспотребнадзор обязал всех носить маски в лифтах и на парковках.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 26 октября опубликовал новое видеообращение по ситуации с коронавирусом.

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