В каких районах Калужской области выросло количество больных коронавирусом 27 октября

Как мы уже рассказывали, за последние сутки в Калужской области подтвердили еще 100 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 521.

В региональном оперативном штабе во вторник, 27 октября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.

На лечении остаются 2556 калужан.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 1045 (+26 к предыдущему дню),

Обнинск – 186 (-29),

Боровский район – 184 (+4),

Людиновский район – 184 (+7),

Кировский район – 133 (+5),

Дзержинский район – 112 (+1),

Медынский район – 98 (-3),

Козельский район – 94 (+5),

Жуковский район – 91 (+4),

Малоярославецкий район – 82 (+5),

Бабынинский район – 74 (+3),

Сухиничский район – 52 (+3),

Жиздринский район – 36 (+1),

Мещовский район – 32 (+1),

Перемышльский район – 21 (+1),

Юхновский район – 21 (0),

Спас-Деменский район – 20 (0),

Ферзиковский район – 17 (+1),

Думиничский район – 15 (+1),

Износковский район – 12 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Тарусский район – 11 (+1),

Хвастовичский район – 10 (-1),

Барятинский район – 7 (+1),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район - 2 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 27 октября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша 26 октября опубликовал новое видеообращение по ситуации с коронавирусом.

С 28 октября Роспотребнадзор обязал всех носить маски в лифтах и на парковках.

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