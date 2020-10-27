В каких районах Калужской области выросло количество больных коронавирусом 27 октября

Как мы уже рассказывали, за последние сутки в Калужской области подтвердили еще 100 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 521.
В региональном оперативном штабе во вторник, 27 октября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.
На лечении остаются 2556 калужан.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 27 октября 2020 года.
Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша 26 октября опубликовал новое видеообращение по ситуации с коронавирусом.
С 28 октября Роспотребнадзор обязал всех носить маски в лифтах и на парковках.
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