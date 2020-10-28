В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в Калужской области подтвердили еще 103 случая заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 624.

Выздоровел еще 71 человек. Всего с болезнью справились 8957 калужан. Скончались 79 пациентов, новых смертей не зафиксировано.

В региональном оперативном штабе в среду, 28 октября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.

На лечении остаются 2588 калужан.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 1071 (+26 к предыдущему дню),

Боровский район – 193 (+9),

Людиновский район – 187 (+3),

Обнинск – 162 (-24),

Кировский район – 134 (+1),

Дзержинский район – 118 (+6),

Медынский район – 100 (+2),

Козельский район – 99 (+5),

Жуковский район – 95 (+4),

Малоярославецкий район – 83 (+1),

Бабынинский район – 77 (+3),

Сухиничский район – 53 (+1),

Жиздринский район – 35 (-1),

Мещовский район – 32 (0),

Перемышльский район – 21 (0),

Юхновский район – 20 (-1),

Спас-Деменский район – 19 (-1),

Ферзиковский район – 18 (+1),

Думиничский район – 14 (-1),

Износковский район – 12 (0),

Ульяновский район – 11 (-1),

Тарусский район – 10 (-1),

Хвастовичский район – 10 (0),

Барятинский район – 7 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район - 2 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 28 октября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша 26 октября опубликовал новое видеообращение по ситуации с коронавирусом.

С 28 октября Роспотребнадзор обязал всех носить маски в лифтах и на парковках.

Тем временем

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