В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в Калужской области подтвердили еще 103 случая заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 624.
Выздоровел еще 71 человек. Всего с болезнью справились 8957 калужан. Скончались 79 пациентов, новых смертей не зафиксировано.
В региональном оперативном штабе в среду, 28 октября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.
На лечении остаются 2588 калужан.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 28 октября 2020 года.
Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша 26 октября опубликовал новое видеообращение по ситуации с коронавирусом.
С 28 октября Роспотребнадзор обязал всех носить маски в лифтах и на парковках.
Тем временем
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