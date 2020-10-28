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В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 28.10.2020 15:29 1 694
В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в Калужской области подтвердили еще 103 случая заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 624.

Выздоровел еще 71 человек. Всего с болезнью справились 8957 калужан. Скончались 79 пациентов, новых смертей не зафиксировано.

В региональном оперативном штабе в среду, 28 октября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.

На лечении остаются 2588 калужан.

Ситуация по районам на сегодня:

  • Калуга – 1071 (+26 к предыдущему дню),
  • Боровский район – 193 (+9),
  • Людиновский район – 187 (+3),
  • Обнинск – 162 (-24),
  • Кировский район – 134 (+1),
  • Дзержинский район – 118 (+6),
  • Медынский район – 100 (+2),
  • Козельский район – 99 (+5),
  • Жуковский район – 95 (+4),
  • Малоярославецкий район – 83 (+1),
  • Бабынинский район – 77 (+3),
  • Сухиничский район – 53 (+1),
  • Жиздринский район – 35 (-1),
  • Мещовский район – 32 (0),
  • Перемышльский район – 21 (0),
  • Юхновский район – 20 (-1),
  • Спас-Деменский район – 19 (-1),
  • Ферзиковский район – 18 (+1),
  • Думиничский район – 14 (-1),
  • Износковский район – 12 (0),
  • Ульяновский район – 11 (-1),
  • Тарусский район – 10 (-1),
  • Хвастовичский район – 10 (0),
  • Барятинский район – 7 (0),
  • Куйбышевский район – 5 (0),
  • Мосальский район - 2 (0).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 28 октября 2020 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 28 октября 2020 года.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша 26 октября опубликовал новое видеообращение по ситуации с коронавирусом.

С 28 октября Роспотребнадзор обязал всех носить маски в лифтах и на парковках.

Тем временем

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Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 28.10.2020 15:29 1 694
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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