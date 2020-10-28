За сутки в Калужской области 103 человека заболели коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 103 случая заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 624, сообщили KP40 в среду, 28 октября, в федеральном оперативном штабе.

Еще 71 человек вылечился от COVID-19 в нашем регионе. Всего с болезнью справились 8 957 жителей Калужской области. Лечится продолжают 2588 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 79 калужан.

По всей России за последние сутки выявили 16 202 новых случая коронавируса. За весь период - 1 563 976. Вылечились – 1 171 301, умерли – 26 935.

Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 28 октября 2020 года.

Напомним, с 28 октября Роспотребнадзор обязал всех носить маски в лифтах и на парковках.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал новое видеообращение по ситуации с коронавирусом.

Тем временем

Калужан продолжают штрафовать за отсутствие масок в общественном транспорте. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.