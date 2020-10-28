Калужан продолжают штрафовать за отсутствие масок в общественном транспорте

Управление административно-технического контроля Калужской области совместно с ГИБДД продолжает проводить рейды общественном транспорте. О проверках в Калуге рассказал глава управления Станислав ОРЕХОВ.

- В ходе проведения рейдового мероприятия было остановлено и проверено более 30 единиц общественного транспорта и такси, - отметил Орехов. - В целом водители и пассажиры в транспорте соблюдают установленные правила. Однако были выявлены и единичные нарушения «масочного» режима среди пассажиров. Со всеми нарушителями были проведены профилактические беседы по необходимости использования индивидуальных средств защиты органов дыхания в общественных местах и транспорте. В отношении водителей и перевозчиков в рамках выявленных нарушений будет проведено административное расследование, виновные будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Нарушителям грозит штраф от 1000 до 30 000 рублей.

На прошлой неделе, напомним, на сквере Мира в Калуге полиции пришлось задержать двух пассажиров, которые отказывались надеть маски в автобусе Козельск – Москва.

Напомним, масочный режим в Калужской области действует как минимум до 31 октября. Однако, вероятно, его продлят еще на месяц – до 30 ноября.

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