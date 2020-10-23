В Калуге полиция задержала двух пассажиров без масок

В пятницу, 23 октября, в Калуге задержали грубых нарушителей масочного режима, сообщает начальник управления административно-технического контроля Калужской области Станислав ОРЕХОВ.

- При проверке автобуса, следовавшего по рейсу Козельск - Москва, было выявлено грубое нарушение. Семейная пара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехала в автобусе без средств индивидуальной защиты органов дыхания, - рассказал он. - На замечания сотрудников ГИБДД и управления АТК реагировали грубо, поэтому пришлось дополнительно вызвать наряд патрульно-постовой службы. Нарушителей ждет строгое наказание за несоблюдение «масочного» режима в общественном транспорте по статье 20.6.1 КоАП РФ, а также за неповиновение сотрудникам полиции возможное лишение свободы на 15 суток.

Как мы уже рассказывали, масочный режим действует в Калужской области до 31 октября. Но, с большой вероятностью, его в ближайшее время продлят.

Ношение масок обязательно во всех общественных местах, в том числе транспорте.

В Калуге и других городах области проходят регулярные проверки. Как отметил Станислав Орехов, в пятницу в ходе рейда было проверено 104 единицы общественного транспорта и 11 автомобилей легкового такси, на остановочных пунктах проведены профилактические беседы.

- В целом можно отметить, что ситуация с ношением масок в транспорте улучшается, - начальник управления административно-технического контроля. - Многие граждане ответственно подошли к сложившейся ситуации. Водители и кондукторы стали чаще делать замечания и требовать от граждан надеть маску при нахождении в транспорте, что, несомненно, является большим плюсом. Пассажиры также не стесняются делать замечания гражданам без масок.

Напомним, 23 октября в Калужской области выявлено 98 новых случаев заболевания ковидом. Наибольший прирост пациентов зафиксирован в Калуге.

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