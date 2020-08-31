В Калужской области продлили масочный режим до 30 сентября

В Калужской области режим повышенной готовности продлили до 30 сентября 2020 года. Соответствующее постановление правительства №673 в понедельник, 31 августа, подписал врио губернатора Владислав ШАПША.

Соответственно, до 30 сентября продлён и масочный режим.

- При нахождении на остановках общественного транспорта, в общественном транспорте, в такси; посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, организаций, чья деятельность не приостановлена, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека, - говорится в тексте постановление.

Полный текст постановления правительства Калужской области №673 от 31.08.2020:

Ранее, напомним, в Калужской области отменили самоизоляцию для жителей старше 65 лет.

На 31 августа в Калужской области подтверждено 8079 случаев заболевания коронавирусом. Из них вылечились 6870 человек, скончались - 67.

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