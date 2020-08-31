В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 31 августа

В понедельник, 31 августа, в Калужской области подтвердили 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за время пандемии заразились уже 8079 человек.

Выздоровели ещё 12 калужан. За весь период - 6870.

В списке умерших по-прежнему 67 человек. Новых смертей не зафиксировано.

Лечится от коронавируса продолжают 1142 калужанина:

Калуга – 234 (+1 к предыдущему дню),

Обнинск – 137 (+5),

Людиновский район – 115 (0),

Боровский район – 106 (-1),

Жуковский район – 64 (0),

Малоярославецкий район – 64 (0),

Дзержинский район – 62 (+3),

Козельский район – 47 (0),

Жиздринский район – 41 (-1),

Кировский район – 41 (-1),

Сухиничский район – 39 (+1),

Бабынинский район – 33 (+3),

Перемышльский район – 24 (0),

Мещовский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Ульяновский район – 14 (0),

Ферзиковский район – 14 (+1),

Юхновский район – 12 (0),

Думиничский район – 10 (0),

Износковский район – 10 (0),

Тарусский район – 10 (0),

Медынский район – 8 (+1),

Хвастовичский район – 7 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0)

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 31 августа 2020 года.

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