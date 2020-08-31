В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 31 августа

В понедельник, 31 августа, в Калужской области подтвердили 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за время пандемии заразились уже 8079 человек.
Выздоровели ещё 12 калужан. За весь период - 6870.
В списке умерших по-прежнему 67 человек. Новых смертей не зафиксировано.
Лечится от коронавируса продолжают 1142 калужанина:
- Калуга – 234 (+1 к предыдущему дню),
- Обнинск – 137 (+5),
- Людиновский район – 115 (0),
- Боровский район – 106 (-1),
- Жуковский район – 64 (0),
- Малоярославецкий район – 64 (0),
- Дзержинский район – 62 (+3),
- Козельский район – 47 (0),
- Жиздринский район – 41 (-1),
- Кировский район – 41 (-1),
- Сухиничский район – 39 (+1),
- Бабынинский район – 33 (+3),
- Перемышльский район – 24 (0),
- Мещовский район – 18 (0),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Ульяновский район – 14 (0),
- Ферзиковский район – 14 (+1),
- Юхновский район – 12 (0),
- Думиничский район – 10 (0),
- Износковский район – 10 (0),
- Тарусский район – 10 (0),
- Медынский район – 8 (+1),
- Хвастовичский район – 7 (0),
- Барятинский район – 6 (0),
- Куйбышевский район – 5 (0),
- Мосальский район – 4 (0)
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 31 августа 2020 года.
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