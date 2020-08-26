В Калужской области отменили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

В Калужской области с 25 августа отменили самоизоляцию для жителей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление правительства №649 подписал глава региона Владислав Шапша.

Напомним, самоизоляцию для этих категорий ввели с 27 марта. После этого её постоянно продляли. Работающие пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями могли находиться на больничном.

Режим повышенной готовности и масочный режим в Калужской области пока действует до 31 августа. В новом постановлении правительства этот вопрос не затрагивается.

Полный текст постановления правительства Калужской области №649 от 25.08.2020:

Напомним, 25 августа в Калужской области ещё два человека умерли от коронавируса.

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