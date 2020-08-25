В Калужской области ещё два человека умерли от коронавируса

За последние сутки в Калужской области подтвердили смерть от коронавируса ещё двух человек. Всего в списке жертв эпидемии теперь 64 калужанина, сообщили во вторник, 25 августа, в федеральном оперативном штабе.

При этом выздоровели сразу 100 пациентов. За весь период эпидемии с болезнью справились 6663 жителя Калужской области.

На данный момент известно о 7882 заболевших. Новые данные региональный оперштаб предоставит сегодня чуть позже.

По всей России за сутки выявили 4 696 новых случаев COVID-19. За весь период заразились 966 189 человек. Из них вылечились 779 747, скончались – 16 568.

UPD. Позже стало известно, кто умер от коронавируса - это жители Калуги 73 и 75 лет.

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